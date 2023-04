Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, ha firmato un decreto con il quale dispone la… - lifegate : ?? JJ4, l'orsa che ha attaccato e ucciso Andrea Papi in #Trentino, è stata catturata. Secondo l'ordinanza del presi… - stanzaselvaggia : In Trentino il destino degli orsi (e di chi vive dove ci sono gli orsi) è affidato al presidente Fugatti, che ai te… - LaStampa : Trentino, il presidente Fugatti al Governo: 'Ci dica dove trasferire 70 orsi oppure noi siamo pronti ad abbatterli' - PaoZ49 : RT @dany_martani: Eccole parole deliranti del presidente della regione #Trentino che in conferenza stampa, dopo la cattura di #JJ4, ha rib… -

Ildella Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, in vista del tavolo tecnico convocato ... "Il progetto 'Life Ursus' deve tornare ai numeri originari, non più di 50 orsi per il- ...Il testo, che vede come primo firmatario l'exdella Regione, Augusto Rollandin, ricorda quanto recentemente accaduto ine riporta le ipotesi emerse in quel territorio di 'ridurre ...... nel caso specifico aldella Provincia. Detto questo, è chiaro che la soppressione dell'... ha comunque reso evidente che la gestione degli orsi inè diventata problematica e che va ...

Trentino, il presidente Fugatti al Governo: "Ci dica dove trasferire 70 ... La Stampa

ROMA (ITALPRESS) – “Da ministro posso solo esercitare una funzione di indirizzo che non può che basarsi peraltro sul parere scientifico ...Nel 2011 Maurizio Fugatti e la Lega Nord organizzarono a Imer un banchetto con carne d'orso, ma le cose non andarono come previsto ...