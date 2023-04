Trenta candeline e tanta voglia di crescere ancora | ecco la ‘Strabenevento 2023’ VIDEO

(Di giovedì 20 aprile 2023) Tempo di lettura: 3 minuti Benevento – Un traguardo speciale, una cifra importante che, però, non rappresenta un punto di arrivo, ma quello di partenza. La’, edizione 2023, taglia il traguardo deianni. Un appuntamento che mira a diventare un evento per la città di Benevento, che ritorna il primo di maggio, data storica per la manifestazione. Presentazione in bello stile presso la concessionaria ‘Sara’ dei fratelli Ricciardi, luogo prescelto per alzare il sipario di fronte alla stampa, agli appassionati della disciplina e ai curiosi che hanno intenzione di vivere la giornata di festa in un contesto spensierato, fatto di divertimento e sana attività fisica. Presenti anche gli speaker della manifestazione, Gennaro Varrella e Martina Amodio. Tante le novità illustrate dal presidente Zollo,la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cuneodice : Il Team Idea Bici di Cherasco spegne trenta candeline e nomina un nuovo presidente -

Commenta per primooggi per Patricio Gabarrón Gil. Il difensore della Lazio in occasione del suo compleanno ha rilasciato un'intervista ai microfoni dei media ufficiali biancocelesti. Queste le parole ...... Anna Marcacci Brosio madre del giornalista Paolo che oggi 7 Aprile ha spento 102. Nata ... Poi gli anni piemontesi,al fianco del marito Domenico Ettore Brosio fra le colline del ...... come si legge su IMDB, vennero invitati circaveterani della battaglia che, a dispetto di ... I veterani, che avevano quasi tutti spento le novanta, vennero ospitati durante l'anteprima ...

Trenta candeline e tanta voglia di crescere ancora: ecco la ... anteprima24.it

Non ci sono nuove osservazioni. E ora è attesa la risposta definitiva dalla commissione tecnica di Via. Una storia infinita: la procedura, iniziata il 26 maggio 2021, spegnerà sicuramente le due cande ...Trenta candeline per Patric: il difensore della Lazio, arrivato in biancoceleste a luglio 2015, oggi ha parlato ai microfoni di Lazio Style Radio, rispondendo ...