Treno merci deragliato a Firenze, Trenitalia: “Risarcimento totale per chi rinuncia al viaggio”. I consumatori: “Indennizzare tutti” (Di giovedì 20 aprile 2023) Dopo il deragliamento del Treno merci avvenuto nella notte nella stazione di Firenze Castello e il conseguente caos nella circolazione dei treni fino a Bologna, arrivano le misure predisposte da Trenitalia per gli utenti che hanno subito ritardi e cancellazioni. In caso di rinuncia al viaggio, i viaggiatori potranno richiedere il rimborso integrale del biglietto. Per i 160 passeggeri invece dell’Intercity 797, il Treno Milano-Salerno che è rimasto fermo dalle 2.30 della notte in seguito al deragliamento, Fsnews comunica che è già stato disposto il Risarcimento totale. I consumatori chiedono però per tutti indennizzi proporzionati ai ritardi. “I viaggiatori stanno vivendo in queste ore una vera e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 20 aprile 2023) Dopo il deragliamento delavvenuto nella notte nella stazione diCastello e il conseguente caos nella circolazione dei treni fino a Bologna, arrivano le misure predisposte daper gli utenti che hanno subito ritardi e cancellazioni. In caso dial, i viaggiatori potranno richiedere il rimborso integrale del biglietto. Per i 160 passeggeri invece dell’Intercity 797, ilMilano-Salerno che è rimasto fermo dalle 2.30 della notte in seguito al deragliamento, Fsnews comunica che è già stato disposto il. Ichiedono però perindennizzi proporzionati ai ritardi. “I viaggiatori stanno vivendo in queste ore una vera e ...

