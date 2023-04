Treno merci deragliato a Firenze, ritardi e cancellazioni da Nord a Sud. DIRETTA (Di giovedì 20 aprile 2023) Un carro di un vagone merci è deragliato nei pressi della stazione Firenze Castello. L’incidente ha diviso in due l’Italia, causando lo stop alla circolazione ferroviaria tra Nord e sud. L’infrastruttura ha riportato danni ma non ci sono stati feriti. Nell’interruzione sono coinvolti i servizi AV sulla linea Milano-Roma e Venezia-Roma e sulla linea regionale Firenze-Prato-Viareggio. Trenitalia fa sapere che i treni Alta velocità, InterCity e regionali possono subire ritardi fino a 180 minuti Leggi su tg24.sky (Di giovedì 20 aprile 2023) Un carro di un vagonenei pressi della stazioneCastello. L’incidente ha diviso in due l’Italia, causando lo stop alla circolazione ferroviaria trae sud. L’infrastruttura ha riportato danni ma non ci sono stati feriti. Nell’interruzione sono coinvolti i servizi AV sulla linea Milano-Roma e Venezia-Roma e sulla linea regionale-Prato-Viareggio. Trenitalia fa sapere che i treni Alta velocità, InterCity e regionali possono subirefino a 180 minuti

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... poliziadistato : #20aprile Linea ferroviaria Firenze - Bologna sospesa per deragliamento treno merci. In corso rilievi… - repubblica : Deraglia il carro di un treno merci: ritardi e cancellazioni, Alta velocità interrotta tra Firenze e Bologna - fanpage : ?? La circolazione dei treni è stata temporaneamente interrotta a causa del deragliamento di alcuni vagoni di un tre… - TuttoSuMilano : Caos treni in tutta: la diretta dalle stazioni di #Milano e Roma - susy19711 : RT @classcnbc: Deragliamento #treno merci: circolazione ancora interrotta tra Bologna e #Firenze Nessun ferito, abbattuti pali di alimenta… -