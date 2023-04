Treno merci deragliato a Firenze, decine di cancellazioni e Italia divisa in due per ore (Di giovedì 20 aprile 2023) L’incidente nei pressi della stazione Firenze Castello ha causato lo stop alla circolazione ferroviaria tra nord e sud sulle linee tirreniche. L’infrastruttura ha riportato danni ma non ci sono stati feriti. Ripresa la circolazione dei treni ad Alta Velocità, ancora problemi per le linee regionali e ordinarie: il racconto della giornata Leggi su tg24.sky (Di giovedì 20 aprile 2023) L’incidente nei pressi della stazioneCastello ha causato lo stop alla circolazione ferroviaria tra nord e sud sulle linee tirreniche. L’infrastruttura ha riportato danni ma non ci sono stati feriti. Ripresa la circolazione dei treni ad Alta Velocità, ancora problemi per le linee regionali e ordinarie: il racconto della giornata

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... localteamtv : Firenze, deraglia treno merci: circolazione ferroviaria al collasso completo, Italia tagliata in due #incidente… - poliziadistato : #20aprile Linea ferroviaria Firenze - Bologna sospesa per deragliamento treno merci. In corso rilievi… - vigilidelfuoco : #Italia divisa a metà, bloccata la linea dell’alta velocità da Nord a Sud per lo svio della carrozza di un #treno m… - bizcommunityit : Treno merci deragliato a Firenze, decine di cancellazioni e Italia divisa in due per ore - FiloneDiLarissa : RT @lefrasidiosho: Il treno merci che è deragliato oggi a #Firenze sarà abbattuto -