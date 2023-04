Treno merci deragliato a Firenze, caos a Torino Porta Nuova: "L'Italia è bloccata in due" (Di giovedì 20 aprile 2023) Ritardi di oltre due ore e tantissimi treni di alta velocità cancellati: è questa la situazione che si registra anche alla stazione di Torino Porta Nuova, dopo il deragliamento di un Treno merci a Firenze. Lunghe code alle biglietterie di Italo, tantissime persone davanti ai monitor e passeggeri che chiedono informazioni. Leggi su lastampa (Di giovedì 20 aprile 2023) Ritardi di oltre due ore e tantissimi treni di alta velocità cancellati: è questa la situazione che si registra anche alla stazione di, dopo il deragliamento di un. Lunghe code alle biglietterie di Italo, tantissime persone davanti ai monitor e passeggeri che chiedono informazioni.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... poliziadistato : #20aprile Linea ferroviaria Firenze - Bologna sospesa per deragliamento treno merci. In corso rilievi… - localteamtv : Firenze, deraglia treno merci: circolazione ferroviaria al collasso completo, Italia tagliata in due #incidente… - repubblica : Deraglia il carro di un treno merci: ritardi e cancellazioni, Alta velocità interrotta tra Firenze e Bologna - niccolab : Il ritorno della comunicazione @fsitaliane (finto) tranquillante, anzi, parac… e scaricabarile. Poteva scrivere d… - irachetirigira : RT @localteamtv: Firenze, deraglia treno merci: circolazione ferroviaria al collasso completo, Italia tagliata in due #incidente #Firenze #… -