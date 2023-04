Treno merci deraglia alla stazione di Firenze Castello: circolazione interrotta, rallentamenti su tutta la dorsale Nord-sud per ore (Di giovedì 20 aprile 2023) La circolazione ferroviaria è interrotta oggi tra Firenze e Bologna a casa del deragliamento di alcuni carri di un Treno merci nella stazione di Firenze Castello. Lo rende noto in un comunicato Rete ferroviaria italiana (Rfi). L’incidente ha provocato danni ma nessun ferito. «La circolazione ferroviaria è interrotta tra Firenze e Bologna sia sulla linea ad Alta Velocità, sia su quella storica a causa dello svio di alcuni carri di un Treno merci nella stazione di Firenze Castello», si legge nella nota di Rfi. I rallentamenti sulle linee di Milano, Venezia e Roma «Lo svio ha ... Leggi su open.online (Di giovedì 20 aprile 2023) Laferroviaria èoggi trae Bologna a casa delmento di alcuni carri di unnelladi. Lo rende noto in un comunicato Rete ferroviaria italiana (Rfi). L’incidente ha provocato danni ma nessun ferito. «Laferroviaria ètrae Bologna sia sulla linea ad Alta Velocità, sia su quella storica a causa dello svio di alcuni carri di unnelladi», si legge nella nota di Rfi. Isulle linee di Milano, Venezia e Roma «Lo svio ha ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : ?? La circolazione dei treni è stata temporaneamente interrotta a causa del deragliamento di alcuni vagoni di un tre… - ilpost : La circolazione dei treni tra Firenze e Bologna è stata interrotta per il deragliamento di un treno merci - poliziadistato : #20aprile Linea ferroviaria Firenze - Bologna sospesa per deragliamento treno merci. In corso rilievi… - Radio1Rai : ??#Treni Ancora sospesa la circolazione tra Firenze e Bologna, dopo l'incidente ferroviario della notte nella stazio… - matteoduranti10 : Cioè non ci credo ha deragliato un treno merci ed è praticamente saltata Firenze per oggi -