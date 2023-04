Treno merci deraglia a Firenze, caos anche a Termini, linea sospesa: cancellazioni e ritardi (Di giovedì 20 aprile 2023) Permane sospesa la circolazione ferroviaria sulle linee Alta Velocità Firenze – Bologna e Firenze – Prato convenzionale, a seguito dello svio di un Treno merci in prossimità di Firenze Castello che non ha provocato conseguenze su persone. In direzione nord i treni AV vengono attestati a Firenze ed alcuni deviati via Pisa – Genova, in direzione sud attestati fino a Bologna o deviati via Falconara – Orte. I treni Intercity sono attestati nelle stazioni di Bologna e Firenze o deviati via Pisa o Falconara Marittima. I tecnici di Rfi sono al lavoro per il ripristino dell’infrastruttura per garantire la ripresa della normale circolazione. Disagi anche a Roma Termini considerando che la sospensione riguarda ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 20 aprile 2023) Permanela circolazione ferroviaria sulle linee Alta Velocità– Bologna e– Prato convenzionale, a seguito dello svio di unin prossimità diCastello che non ha provocato conseguenze su persone. In direzione nord i treni AV vengono attestati aed alcuni deviati via Pisa – Genova, in direzione sud attestati fino a Bologna o deviati via Falconara – Orte. I treni Intercity sono attestati nelle stazioni di Bologna eo deviati via Pisa o Falconara Marittima. I tecnici di Rfi sono al lavoro per il ripristino dell’infrastruttura per garantire la ripresa della normale circolazione. Disagia Romaconsiderando che la sospensione riguarda ...

