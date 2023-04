Treno deragliato, ritardi e cancellazioni: come chiedere il rimborso (Di giovedì 20 aprile 2023) Una guida alle procedure per ottenere un indennizzo sul biglietto con Trenitalia per i Frecciarossa, gli intercity e i regionali o con l'alta velocità di Italo Leggi su wired (Di giovedì 20 aprile 2023) Una guida alle procedure per ottenere un indennizzo sul biglietto con Trenitalia per i Frecciarossa, gli intercity e i regionali o con l'alta velocità di Italo

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilpost : La circolazione dei treni tra Firenze e Bologna è stata interrotta per il deragliamento di un treno merci - Roseinfiore : RT @Corriere: Caos treni da Nord a Sud. Cancellazioni, ritardi, stazioni in tilt. Rfi: «Alle 12 riparte la Bologna-Firenze - waltervivolo : Treno deragliato, circolazione interrotta tra Firenze e Bologna e treni cancellati: «Ripristinare entro il primo po… - sdaniela2006 : @parlo_da_solo A Bologna oggi si fermano quelli provenienti dal nord e a Firenze quelli dal sud. Sembra apocalisse.… - wireditalia : Una guida alle procedure per ottenere un indennizzo sul biglietto con Trenitalia per i Frecciarossa, gli intercity… -