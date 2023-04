Treno deragliato: Italia divisa in due a Firenze. Ritardi e cancellazioni. Tav e InterCity deviati (Di giovedì 20 aprile 2023) "Sarà una cosa lunga", fanno sapere fonti delle Ferrovie. È infatti ancora sospesa la circolazione tra Firenze e Bologna, dopo l'incidente ferroviario della scorsa notte (intorno alle 3 di oggi, 20 aprile 2023) nella stazione di Firenze Castello, dove un carro del Treno merci è uscito dai binari. A quanto si apprende da TrenItalia i treni Alta velocità, InterCity e regionali possono subire Ritardi fino a 180 minuti, instradamenti sul percorso alternativo, cancellazioni e limitazioni di percorso. È attivo il servizio sostitutivo con bus tra Firenze e Prato Leggi su firenzepost (Di giovedì 20 aprile 2023) "Sarà una cosa lunga", fanno sapere fonti delle Ferrovie. È infatti ancora sospesa la circolazione trae Bologna, dopo l'incidente ferroviario della scorsa notte (intorno alle 3 di oggi, 20 aprile 2023) nella stazione diCastello, dove un carro delmerci è uscito dai binari. A quanto si apprende da Treni treni Alta velocità,e regionali possono subirefino a 180 minuti, instradamenti sul percorso alternativo,e limitazioni di percorso. È attivo il servizio sostitutivo con bus trae Prato

