Treno deraglia, circolazione interrotta e gravissimi disagi in tutta Italia: ritardi di ore e cancellazioni (Di giovedì 20 aprile 2023) Treno deragliato la mattina di giovedì 20 aprile tra Sesto Fiorentino e Firenze Castello. L’infrastruttura ha riportato danni a seguito dell’evento che non ha provocato conseguenze su persone. Nell’interruzione sono coinvolti i servizi alta velocità sulla linea Milano-Roma e Venezia-Roma e sulla linea regionale Firenze-Prato-Viareggio. In direzione nord sono garantiti alcuni collegamenti AV fino a Firenze e in direzione sud fino a Bologna I tecnici di Rfi sono al lavoro ma la circolazione resterà compromessa per le prossime ore con la cancellazione parziale e totale di corse dei treni dell’alta velocità e regionali. La circolazione è interrotta tra Firenze Castello e Bologna a seguito del deragliamento di un carro di un Treno merci. Leggi anche: Esce ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 20 aprile 2023)to la mattina di giovedì 20 aprile tra Sesto Fiorentino e Firenze Castello. L’infrastruttura ha riportato danni a seguito dell’evento che non ha provocato conseguenze su persone. Nell’interruzione sono coinvolti i servizi alta velocità sulla linea Milano-Roma e Venezia-Roma e sulla linea regionale Firenze-Prato-Viareggio. In direzione nord sono garantiti alcuni collegamenti AV fino a Firenze e in direzione sud fino a Bologna I tecnici di Rfi sono al lavoro ma laresterà compromessa per le prossime ore con la cancellazione parziale e totale di corse dei treni dell’alta velocità e regionali. Latra Firenze Castello e Bologna a seguito delmento di un carro di unmerci. Leggi anche: Esce ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : ?? La circolazione dei treni è stata temporaneamente interrotta a causa del deragliamento di alcuni vagoni di un tre… - repubblica : Deraglia il carro di un treno merci: ritardi e cancellazioni, Alta velocità interrotta tra Firenze e Bologna - RaiNews : Rete Ferroviaria Italiana avverte che la circolazione sulla dorsale nord-sud resterà fortemente compromessa per alc… - TgrRai : RT @TgrRaiLombardia: Deraglia un treno merci a Firenze. Disagi sulla rete ferroviaria di tutta Italia. A Milano ritardi fino a 180 minuti e… - ettorebelmondo : Deraglia un vagone #treno merci a #Firenze, circolazione bloccata in mezza Italia. No, ma facciamolo questo ponte. -