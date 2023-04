Treno deraglia: Alta velocità ripartita da Firenze. Giornata nera per pendolari, studenti, turisti (Di giovedì 20 aprile 2023) Ripartiti, dalla stazione di Firenze verso il nord, i primi treni ad Alta velocità, dopo il deragliamento del carro merci la notte scorsa a Firenze Castello. Il primo esattamente alle 11,30 la circolazione dei treni Alta velocità a Firenze. Naturalmente ci vorrà ancora tempo prima che la circolazione ferroviaria, anche con riferimento ai treni regionali, possa tornare alla normalità. Quella di oggi, 20 aprile 2023, è chiaramente una Giornata di gravi disagi per studenti, pendolari e turisti Leggi su firenzepost (Di giovedì 20 aprile 2023) Ripartiti, dalla stazione diverso il nord, i primi treni ad, dopo ilmento del carro merci la notte scorsa aCastello. Il primo esattamente alle 11,30 la circolazione dei treni. Naturalmente ci vorrà ancora tempo prima che la circolazione ferroviaria, anche con riferimento ai treni regionali, possa tornare alla normalità. Quella di oggi, 20 aprile 2023, è chiaramente unadi gravi disagi per

