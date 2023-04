Treni | carro merci deraglia a Firenze | oltre 50 cancellazioni e ritardi fino a tre ore - Caos anche a Roma Termini

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Deraglia un carro merci a Firenze Castello, abbattuti i pali di alimentazione ai treni. I tecnici di Rfi al lavoro… - RedazioneLaNews : #Roma Deraglia carro del treno merci, alta velocità interrotta: rallentamenti sulla linea Roma-Milano e Roma-Venezia - rotaruchristina : RT @romatoday: Deraglia carro del treno merci, alta velocità interrotta: rallentamenti sulla linea Roma-Milano e Roma-Venezia - mvb66 : RT @Agenzia_Ansa: Deraglia un carro merci a Firenze Castello, abbattuti i pali di alimentazione ai treni. I tecnici di Rfi al lavoro per la… - TgrRai : RT @TgrRaiCampania: #Trasporti, disagi sull'Alta velocità. Cancellazioni, ritardi fino a 180 minuti e itinerari alternativi per i #treni a… -

Firenze, 20 aprile 2023 – Il caos di questa mattina con la circolazione ferroviaria tra Firenze e Bologna interrotta a causa del deragliamento di un carro di un treno merci nella stazione di Firenze C ...Un carro di un treno merci è deragliato tra Firenze e Bologna: alta velocità interrotta, molti ritardi e cancellazioni. Circolazione compromessa per ore.