Treni cancellati e in ritardo, ecco come ottenere i rimborsi da Italo e Trenitalia (Di giovedì 20 aprile 2023) Il traffico ferroviario italiano è nel caos: lo svio di un carro di un treno merci nei pressi di Firenze ha causato l'interruzione della circolazione sulla linea tra il capoluogo toscano e Bologna, una delle principali tratte per connettere il Nord al Sud del Paese, e di conseguenza tutto il sistema è andato in tilt (GLI AGGIORNAMENTI LIVE - FOTO). Per forza di cose, tra ritardi estremi e Treni saltati, chi prevedeva di viaggiare oggi avrà difficoltà nel farlo. C'è però una copertura, quantomeno economica, da parte di Trenitalia: "In caso di rinuncia al viaggio è possibile richiedere il rimborso integrale del biglietto", fa sapere l'azienda. Ferrovie dello Stato rende invece noto che "per i passeggeri dell'Intercity 797" - fermi dalle 02:30 del mattino tra Castello e Sesto Fiorentino, sulla tratta Milano-Salerno - "è stato disposto il rimborso integrale ...

