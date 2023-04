Travaglio non si scusa per la vignetta sulla sorella di Meloni: «Non passo il tempo a spiegare le battute» (Di giovedì 20 aprile 2023) Dal direttore del Fatto Quotidiano Marco Travaglio nessuna scusa per la vignetta di Natangelo che ha preso di mira la sorella di Giorgia Meloni, moglie del ministro Francesco Lollobrigida a proposito delle sue dichiarazioni sulla «sostituzione etnica» che hanno scatenato feroci polemiche. Di tono altrettanto acceso sono state quelle contro la vignetta pubblicata dal Fatto, contro cui ha protestato anche la premier Meloni assieme alle forze di maggioranza e alcuni esponenti di Italia Viva, tra cui Matteo Renzi e Maria Elena Boschi che l’ha definita «disgustosa». Per il direttore del quotidiano però non c’è nulla di cui scusarsi, anzi. Commentando il polverone scoppiato dopo la pubblicazione della vignetta, ... Leggi su open.online (Di giovedì 20 aprile 2023) Dal direttore del Fatto Quotidiano Marconessunaper ladi Natangelo che ha preso di mira ladi Giorgia, moglie del ministro Francesco Lollobrigida a proposito delle sue dichiarazioni«sostituzione etnica» che hanno scatenato feroci polemiche. Di tono altrettanto acceso sono state quelle contro lapubblicata dal Fatto, contro cui ha protestato anche la premierassieme alle forze di maggioranza e alcuni esponenti di Italia Viva, tra cui Matteo Renzi e Maria Elena Boschi che l’ha definita «disgustosa». Per il direttore del quotidiano però non c’è nulla di cuirsi, anzi. Commentando il polverone scoppiato dopo la pubblicazione della, ...

