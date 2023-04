Trattamenti terapeutici con la cannabis medicale: la diretta dell’Associazione Coscioni (Di giovedì 20 aprile 2023) L’elevata consapevolezza della possibilità di utilizzo terapeutico della cannabis e una significativa apertura ad assumerla personalmente, nel caso in cui fosse prescritto da un medico, sono tra i primi risultati emersi dall’indagine condotta da Swg volta a comprendere il punto di vista e il percepito degli italiani sull’utilizzo della cannabis per scopi terapeutici. La ricerca è stata comunicata dall’Associazione Luca Coscioni – attiva a tutela di libertà civili come il diritto alla salute – insieme a CLINN, che ha commissionato l’indagine, centro medico specializzato in cure con cannabis medicale che propone una piattaforma per l’accesso ai Trattamenti con cannabinoidi e che si inserisce nel panorama terapeutico nazionale come uno dei punti di riferimento per le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 20 aprile 2023) L’elevata consapevolezza della possibilità di utilizzo terapeutico dellae una significativa apertura ad assumerla personalmente, nel caso in cui fosse prescritto da un medico, sono tra i primi risultati emersi dall’indagine condotta da Swg volta a comprendere il punto di vista e il percepito degli italiani sull’utilizzo dellaper scopi. La ricerca è stata comunicata dall’Associazione Luca– attiva a tutela di libertà civili come il diritto alla salute – insieme a CLINN, che ha commissionato l’indagine, centro medico specializzato in cure conche propone una piattaforma per l’accesso aicon cannabinoidi e che si inserisce nel panorama terapeutico nazionale come uno dei punti di riferimento per le ...

