Tragedia a Milano | ciclista investita e uccisa da una betoniera Il conducente del mezzo sotto shock

Una ciclista di 38 anni è stata investita e uccisa da una betoniera a Milano: l'incidente, riporta Repubblica, è avvenuto in corso di Porta Vittoria all'incrocio con via Sforza. Secondo i primi rilievi della Polizia locale, arrivata sul posto insieme al 118, la betoniera stava svoltando da via Sforza a destra su corso di Porta Vittoria. Per la donna in sella alla bicicletta, non c'è stato nulla da fare. Il conducente del mezzo pesante, un uomo di 43 anni, si sarebbe subito fermato, in stato di shock. «Ho ucciso una persona, uccidetemi», avrebbe detto l'uomo agli agenti intervenuti sul posto, secondo quanto riferito da un testimone.

