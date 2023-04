Traffico Roma del 20-04-2023 ore 19:30 (Di giovedì 20 aprile 2023) Luceverde Roma di nuovo Ben trovati all’ascolto trafficato il grande raccordo anulare in carreggiata esterna con rallentamenti e code tra l’uscita per la via Pontina via Tiburtina Traffico rallentato in carreggiata interna tra Ardeatina e Casal Lumbroso a Roma Nord Traffico in coda sulla Flaminia tra il raccordo e due punti anche sulla via Salaria code per Traffico tra la motorizzazione civile e la tangenziale totale turbano della 24 si sta in coda per Traffico tra l’uscita per viale della Serenissima e la tangenziale e proseguendo in tangenziale code per Traffico fino alla via Salaria direzione stadio Traffico in coda sulla via Cristoforo Colombo da via di Mezzocammino e via malafede direzione mare e torna l’Europa League all’Olimpico stasera alle 21 ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 20 aprile 2023) Luceverdedi nuovo Ben trovati all’ascolto trafficato il grande raccordo anulare in carreggiata esterna con rallentamenti e code tra l’uscita per la via Pontina via Tiburtinarallentato in carreggiata interna tra Ardeatina e Casal Lumbroso aNordin coda sulla Flaminia tra il raccordo e due punti anche sulla via Salaria code pertra la motorizzazione civile e la tangenziale totale turbano della 24 si sta in coda pertra l’uscita per viale della Serenissima e la tangenziale e proseguendo in tangenziale code perfino alla via Salaria direzione stadioin coda sulla via Cristoforo Colombo da via di Mezzocammino e via malafede direzione mare e torna l’Europa League all’Olimpico stasera alle 21 ...

