Traffico Roma del 20-04-2023 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 20 aprile 2023) Luceverdevedi trovati all’ascolto sul grande raccordo anulare code perin carreggiata interna tra l’uscita ospedale Sant’Andrea e via Salaria sempre in interna e rallentamenti e code pertra le uscite via Nomentana & via Prenestina in carreggiata esterna code perintenso ma anche per incidente tra l’uscita per l’aeroporto di Fiumicino e vi abbia sottratto Urbano della A24 Siete in coda pertra per viale della Serenissima e la tangenziale e proseguendo in tangenziale code perfino alla via Salaria direzione stadio coda sullaFiumicino in prossimità del ponte della Magliana che sta provocando una coda a partire dallo svincolo percentro via della Magliana aSud ...