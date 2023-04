Traffico Roma del 20-04-2023 ore 17 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 20 aprile 2023) Luceverdeme trovati all’ascolto intensosul Grande Raccordo Anulare con le code pere per lavori nel carreggiata esterna tra le uscite per l’aeroporto di Fiumicino e via code perin carreggiata interna tra le uscite ospedale Sant’Andrea e via Salaria sulla tangenzialein coda tra la Farnesina in via Salaria verso San Giovanni e code tra viale Castrense via Nomentana direzione Stadio Olimpico trafficata via Cristoforo Colombo da via di Mezzocammino e via di Malafede direzione marein coda sulla via Ardeatina tra via della Cecchignola il raccordo anulare a causa di un incidente intensoin queste ore lungo le strade della capitale e torna l’Europa League all’Olimpico stasera alle ore 21...