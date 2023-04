Traffico Roma del 20-04-2023 ore 17 | 00

(Di giovedì 20 aprile 2023) {“code”:404,”message”:”Nessun notiziario trovato per il prodotto ‘Luceverdeaudio’ e tipologia ‘testo'”} In collaborazione con Luce Verde infomobilità

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sallo_news : Blitz di #UltimaGenerazione a Roma, traffico bloccato al #Colosseo - RichbonesE : RT @UltimaGenerazi1: ??Nuovo blocco del traffico vicino al Colosseo! ?? 'La crisi climatica sta già impattando le nostre vite. Chi aiuterà l… - lukalancia : RT @ylefsch: Ci risiamo, #attivisti fermano il traffico in orario di punta a Roma . Qui prima o poi scatta il linciaggio! La gente è esaust… - Peter_Triscio : RT @ylefsch: Ci risiamo, #attivisti fermano il traffico in orario di punta a Roma . Qui prima o poi scatta il linciaggio! La gente è esaust… - LuceverdeRoma : ?? #Roma #traffico - Raccordo Anulare ??????Code tra Laurentina e Anagnina ??Esterna #Luceverde #Lazio -

... con un indice di 55 punti, dopo Bologna (66),(59) e Venezia (57) e prima di Firenze, Bari, ... il sistema di monitoraggio della qualità dell'aria o dei varchi delle zone alimitato. ......dove molte corse dei treni sono state cancellate, e altre hanno riportato ritardi di oltre tre ore, a seguito del deragliamento di un convoglio merci nelle vicinanze di Firenze. Con il...Nel blocco delsono coinvolti i servizi Av sulla linea Milano -e Venezia -e sulla linea regionale Firenze - Prato - Viareggio. In direzione nord sono garantiti alcuni ...

Roma, gli eco-attivisti bloccano il traffico davanti al Colosseo Il Tempo

L’Italia tagliata in due dall’incidente nei pressi della stazione ferroviaria di Firenze Castello: il boom delle tariffe anche per il bus ...Dieci persone, legate al movimento ambientalista 'Ultima Generazione', sono state fermate a Roma dalla polizia mentre erano intente ad effettuare un blocco stradale in via Labicana, a pochi metri dal ...