Traffico Roma del 20-04-2023 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 20 aprile 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità in fila su un breve tratto della tangenziale verso lo stadio Olimpico tra la Salaria e viale della Moschea sul resto della Capitale non si rilevano particolari difficoltà a Primavalle per lavori urgenti via Tommaso zigliara è chiusa altra via Pietro Maffi e via Cogoleto e questa notte da 0:30 e fino alle 5 per le prove di sorvolo dei droni in vista di un evento che si svolgerà domani 21 aprile nell’area del Colosseo saranno chiuse via dei Fori Imperiali via Largo Corrado Ricci Piazza del Colosseo via Celio vibenna e via di San Gregorio Per quanto riguarda il trasporto pubblico a Centocelle in via dei Castani Sono in corso lavori sulla linea tranviaria cambiamenti Dunque per le linee 5 14:19 al posto dei tram 5 un’unica linea 514 3 termini e Togliatti ...