Traffico Roma del 20-04-2023 ore 11:30 (Di giovedì 20 aprile 2023) Luceverde Roma Buongiorno e ben trovati dalla redazione per lavori sulla Roma L’Aquila Ci sono code Tra la barriera di Roma Est e Tivoli in direzione L’Aquila sulla Flaminia possibile ancora rallentamenti per un incidente avvenuto in precedenza tra il raccordo via di Grottarossa in direzione del centro e Traffico intenso sulla Cassia con code a tratti tra la storta e l’ospedale Fatebenefratelli sempre verso il centro a Primavalle lavori urgenti in via Tommaso zigliara chiusa tra via Pietro Maffi e via Cogoleto a Centocelle via dei Castani lavori sulla linea tranviaria cambiamenti per le linee 5 14:19 al posto dei tram 5410 un’unica linea 514 Attiva tra termini e Togliatti linea 19 sostituita da bus tra Largo Preneste Piazza dei Gerani e Infine per quanto riguarda il trasporto ferroviario per un evento avvenuto nel ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 20 aprile 2023) LuceverdeBuongiorno e ben trovati dalla redazione per lavori sullaL’Aquila Ci sono code Tra la barriera diEst e Tivoli in direzione L’Aquila sulla Flaminia possibile ancora rallentamenti per un incidente avvenuto in precedenza tra il raccordo via di Grottarossa in direzione del centro eintenso sulla Cassia con code a tratti tra la storta e l’ospedale Fatebenefratelli sempre verso il centro a Primavalle lavori urgenti in via Tommaso zigliara chiusa tra via Pietro Maffi e via Cogoleto a Centocelle via dei Castani lavori sulla linea tranviaria cambiamenti per le linee 5 14:19 al posto dei tram 5410 un’unica linea 514 Attiva tra termini e Togliatti linea 19 sostituita da bus tra Largo Preneste Piazza dei Gerani e Infine per quanto riguarda il trasporto ferroviario per un evento avvenuto nel ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: L'incidente che si è verificato a Firenze sta creando disagi anche alla stazione Termini di Roma… - ILCARLO5 : RT @RobertoAvventu2: A Roma Bloccano il traffico per il fossile, non per le pensioni a 67 anni o per i 6 milioni di poveri in Italia?????… - OldaniSilviana : @ylefsch I romani dovrebbero essere esausti dalla spazzatura che sta sommergendo Roma, la citta piu sporca . Ma se… - lucaeugenio : @gualtierieurope @ellyesse Ma sta vaneggiando?Roma all' avanguardia di che ?monnezza,cinghiali corvi e gabbiano tra… - RaiTelevideo : 2/2 A #Roma, alla stazione #Termini, centinaia di passeggeri, molti pendolari, sono bloccati sulle banchine. Molti… -