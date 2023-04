Traffico Roma del 20-04-2023 ore 10:00 (Di giovedì 20 aprile 2023) Luceverde Roma Buongiorno e ben trovati dalla redazione ancora molti gli spostamenti sul raccordo particolarmente intenso il Traffico nel quadrante sud e nord est della capitale su entrambe le carreggiate fine verso Foro Italico sulla tangenziale Tra la 24 via dei Campi Sportivi si procede in fila sulla Roma Fiumicino tra il raccordo il viadotto della Magliana verso l’Eur filler ingresso a Roma sulla Flaminia sulla Salaria anche sull’Aurelia morti gli spostamenti e poi sulla Cassia bis code per lavori tra Castel de’ ceveri e il raccordo tra lentamente e code a tratti sulla Nomentana tra Tor Lupara il raccordo direzione centro segnalato anche un incidente zona Sant’Alessandro sul ponte dell’Industria incidente Traffico rallentato verso via Ostiense Per quanto riguarda il trasporto ferroviario per un ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 20 aprile 2023) LuceverdeBuongiorno e ben trovati dalla redazione ancora molti gli spostamenti sul raccordo particolarmente intenso ilnel quadrante sud e nord est della capitale su entrambe le carreggiate fine verso Foro Italico sulla tangenziale Tra la 24 via dei Campi Sportivi si procede in fila sullaFiumicino tra il raccordo il viadotto della Magliana verso l’Eur filler ingresso asulla Flaminia sulla Salaria anche sull’Aurelia morti gli spostamenti e poi sulla Cassia bis code per lavori tra Castel de’ ceveri e il raccordo tra lentamente e code a tratti sulla Nomentana tra Tor Lupara il raccordo direzione centro segnalato anche un incidente zona Sant’Alessandro sul ponte dell’Industria incidenterallentato verso via Ostiense Per quanto riguarda il trasporto ferroviario per un ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... bella2021goa : RT @ylefsch: Ci risiamo, #attivisti fermano il traffico in orario di punta a Roma . Qui prima o poi scatta il linciaggio! La gente è esaust… - Mafara72 : RT @Radio1Rai: ??#Treni Caos e disagi alla stazione #Termini di Roma. Centinaia di passeggeri, molti pendolari, bloccati sulle banchine per… - Radio1Rai : ??#Treni Caos e disagi alla stazione #Termini di Roma. Centinaia di passeggeri, molti pendolari, bloccati sulle banc… - LuceverdeRoma : ??? #Roma #incidente - Via Ostiense ?????? traffico rallentato tra Via Silvio D'Amico e Via Efeso #Luceverde #Lazio - BobToney1965 : RT @ylefsch: Ci risiamo, #attivisti fermano il traffico in orario di punta a Roma . Qui prima o poi scatta il linciaggio! La gente è esaust… -