Traffico Roma del 20-04-2023 ore 08:30 (Di giovedì 20 aprile 2023) Luceverde Roma Buongiorno e ben trovati dalla redazione auto in coda sulla carreggiata esterna del raccordo tra Prenestina e Nomentana e tra Latisana e la Pontina in interna tra Casilina e da Appia Verso il raccordo fine lavori sulla Cassia bis da Castel de’ ceveri incolonnamenti verso la tangenziale sul tratto Urbano della A24 a partire da Tor Cervara e sulla tangenziale Traffico intenso verso l’olimpico tra la 24 e Campi Sportivi Traffico intenso sulla Ostiense sulla via del mare tra cd e Vitinia Poi tra il raccordo e Tor di Valle ricordiamo che la via del mare è chiusa all’altezza del raccordo direzione Ostia sulle consolari ancora molti gli spostamenti verso il centro nel quadrante Nord Est coda in via Marco Simone in direzione della Tiburtina molto il Traffico in zona Colleverde i dettagli di queste di altre ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 20 aprile 2023) LuceverdeBuongiorno e ben trovati dalla redazione auto in coda sulla carreggiata esterna del raccordo tra Prenestina e Nomentana e tra Latisana e la Pontina in interna tra Casilina e da Appia Verso il raccordo fine lavori sulla Cassia bis da Castel de’ ceveri incolonnamenti verso la tangenziale sul tratto Urbano della A24 a partire da Tor Cervara e sulla tangenzialeintenso verso l’olimpico tra la 24 e Campi Sportiviintenso sulla Ostiense sulla via del mare tra cd e Vitinia Poi tra il raccordo e Tor di Valle ricordiamo che la via del mare è chiusa all’altezza del raccordo direzione Ostia sulle consolari ancora molti gli spostamenti verso il centro nel quadrante Nord Est coda in via Marco Simone in direzione della Tiburtina molto ilin zona Colleverde i dettagli di queste di altre ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sehmagazine : #Cagliari, cambia il traffico per l'allestimento delle tribune per la 367ª Festa di Sant'Efisio. Dal 20 aprile al 4… - g_bonincontro : RT @ylefsch: Ci risiamo, #attivisti fermano il traffico in orario di punta a Roma . Qui prima o poi scatta il linciaggio! La gente è esaust… - LuceverdeRoma : ??? #Roma #incidente - Ponte dell'Industria ?????? traffico rallentato altezza Via del Porto Fluviale In direzione di… - dednwo : RT @ylefsch: Ci risiamo, #attivisti fermano il traffico in orario di punta a Roma . Qui prima o poi scatta il linciaggio! La gente è esaust… - WalterStafoggia : RT @ylefsch: Ci risiamo, #attivisti fermano il traffico in orario di punta a Roma . Qui prima o poi scatta il linciaggio! La gente è esaust… -