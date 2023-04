Traffico Roma del 20-04-2023 ore 08:00 (Di giovedì 20 aprile 2023) Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione auto in fila sulla carreggiata interna del raccordo tra la Casilina e l’ardeatina code in esterna tra la Cassia bis è la Trionfale e code in ingresso a Roma sul tratto Urbano della A24 Ci sono rallentamenti anche sulle consolari in particolare sulla Flaminia sulla Cassia sulla Salaria fine tra la motorizzazione e l’aeroporto dell’Urbe Traffico in coda sulla Ostiense Tra Acilia e viti in direzione del raccordo per lavori si rallenta sulla Cassia Veientana tra Castel de’ ceveri e il raccordo In quest’ultima direzione lavori anche sulla via del mare chiusa all’altezza del raccordo in direzione di Ostia e infine sulla Roma un’imprudenza per la nebbia in banchi per la diramazione di Roma sud e Anagni i dettagli di queste di altre notizie vi trovate sul sito ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 20 aprile 2023) LuceverdeBuongiorno dalla redazione auto in fila sulla carreggiata interna del raccordo tra la Casilina e l’ardeatina code in esterna tra la Cassia bis è la Trionfale e code in ingresso asul tratto Urbano della A24 Ci sono rallentamenti anche sulle consolari in particolare sulla Flaminia sulla Cassia sulla Salaria fine tra la motorizzazione e l’aeroporto dell’Urbein coda sulla Ostiense Tra Acilia e viti in direzione del raccordo per lavori si rallenta sulla Cassia Veientana tra Castel de’ ceveri e il raccordo In quest’ultima direzione lavori anche sulla via del mare chiusa all’altezza del raccordo in direzione di Ostia e infine sullaun’imprudenza per la nebbia in banchi per la diramazione disud e Anagni i dettagli di queste di altre notizie vi trovate sul sito ...

