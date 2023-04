Traffico droga a Roma fermato dalla polizia: ecco dove (Di giovedì 20 aprile 2023) La Garbatella come base per rifornire la città di Roma di cocaina, grazie a tre uomini: droga stoccata in un garage a Roma est, ma le attività criminali sono state interrotte dalla polizia, che ha arrestato due albanesi di 40 e 43 anni e un polacco di 40 anni, sequestrando 43 chili di droga e 37mila euro in contanti. Gli investigatori hanno fermato in un garage in zona Torre Angela un uomo che è stato raggiunto da un polacco con un furgone. Un terzo uomo ha consegnato loro scatole di scarpe contenenti cocaina. La polizia ha arrestato i tre: sono stati trovati 37mila euro in contanti. Il giudice ha convalidato gli arresti. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 20 aprile 2023) La Garbatella come base per rifornire la città didi cocaina, grazie a tre uomini:stoccata in un garage aest, ma le attività criminali sono state interrotte, che ha arrestato due albanesi di 40 e 43 anni e un polacco di 40 anni, sequestrando 43 chili die 37mila euro in contanti. Gli investigatori hannoin un garage in zona Torre Angela un uomo che è stato raggiunto da un polacco con un furgone. Un terzo uomo ha consegnato loro scatole di scarpe contenenti cocaina. Laha arrestato i tre: sono stati trovati 37mila euro in contanti. Il giudice ha convalidato gli arresti. L'articolo proviene da Italia Sera.

