Tra segnali di grande forza e cali di tensione | l’Inter è in semifinale

(Di giovedì 20 aprile 2023) Tredici anni dopoè tra le prime 4 squadre d’Europa. Il pareggio contro il Benfica apre le porte del paradiso ai ragazzi di Simone Inzaghi, che se la vedranno con un Diavolo risalito dagli inferi apposta per l’occasione. Per rimanere nel regno dei cieli bisogna combatterlo e ricacciarlo giù. Tutto può accadere. Il cuore batte forte, ma non così forte come i primi 45’. Il respiro, quello sì, è sempre in affanno. Antonio Silva ha appena accorciato le distanze. 3-2. Mancano 5 minuti più recupero. Il tempo di un coro per Simone Inzaghi e un “tutti a casa alè” che Musa la gira ancora in rete. Pareggio. Ormai però è troppo tardi per i portoghesi per segnare altri due gol e portarla ai supplementari. Guardo l’ora… le 22.54. È fatta, allento la. Non faccio più caso ai battiti che sono sempre più rilassati. Si levano alcuni triplici fischi ...