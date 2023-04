Tra la Juventus e le semifinali di Europa League c'è di mezzo lo Sporting Lisbona (Di giovedì 20 aprile 2023) Ore 21, appuntamento con Sporting Lisbona-Juventus per decidere chi supererà i quarti di Europa League. Un match che i bianconeri non possono assolutamente sottovalutare: con la questione ancora aperta della penalizzazione in Serie A sullo sfondo, infatti, la Juventus ha ancora tutte le migliori motivazioni possibili per impegnarsi a fondo nel proprio cammino in Europa League. Oltre al prestigio di sollevare un trofeo europeo, infatti, la vittoria in finale vale l’accesso diretto alla fase a gironi della prossima Champions League. Dettaglio tutt'altro che trascurabile. La squadra guidata da Allegri arriva a Lisbona per questo match di ritorno con un vantaggio di 1-0 dopo la partita di Torino. Ma anche dopo una brutta ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 20 aprile 2023) Ore 21, appuntamento conper decidere chi supererà i quarti di. Un match che i bianconeri non possono assolutamente sottovalutare: con la questione ancora aperta della penalizzazione in Serie A sullo sfondo, infatti, laha ancora tutte le migliori motivazioni possibili per impegnarsi a fondo nel proprio cammino in. Oltre al prestigio di sollevare un trofeo europeo, infatti, la vittoria in finale vale l’accesso diretto alla fase a gironi della prossima Champions. Dettaglio tutt'altro che trascurabile. La squadra guidata da Allegri arriva aper questo match di ritorno con un vantaggio di 1-0 dopo la partita di Torino. Ma anche dopo una brutta ...

