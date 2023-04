Tour of the Alps 2023 | tappa di oggi | orari X aprile | percorso | tv | programma | favoriti | streaming

(Di giovedì 20 aprile 2023) Si corre, giovedì 20, la quartadelof the. Penultima frazione di una corsa che, come ogni anno, sta regalando spettacolo e battaglie sulle tante salite disseminate sul. Si riparte dalla vittoria di Lennard Kämna e con Tao Geoghegan Hart saldamente al comando della classifica generale.Si parte da Rovereto per arrivare dopo 152,9 km a Predazzo per una frazione percorsa interamente nella provincia autonoma di Trento. Subito la salita più dura del tracciato: a 5 km dalla partenza inizierà l’ascesa verso Passo Sommo con i suoi 15,7 km al 7,3%. Lunga discesa e poi ancora su verso il Lago di Santa Colomba con una salita di 5,6 km al 7,1%. Nella seconda metàmosso tendente sempre ...

A Brentonico San Valentino Lennard Kamna ha centrato l'8o successo della carriera, bissando la tappa vinta nell'edizione 2022 del Tour of the Alps. L'alfiere della Bora - hansgrohe non può che manifestare felicità per come la squadra stia approcciando il Giro d'Italia, vinto un anno fa da Jay Hindley: "Un grande risultato, sono ..."

Si corre oggi, giovedì 20 aprile, la quarta tappa del Tour of the Alps 2023. Penultima frazione di una corsa che, come ogni anno, sta regalando spettacolo e battaglie sulle tante salite disseminate su ...