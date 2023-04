Tour of The Alps 2023 | risultati e classifica quarta tappa | Muhlberger beffa Pellizzari

(Di giovedì 20 aprile 2023) L’austriaco Gregordella Movistar conquista il successo nelladelof The, 152.9 km da Rovereto a Predazzo. Il corridore del team spagnolo, dopo una fuga andata in porto,a pochi metri dalla fine il norvegese Torstein Traeen e l’azzurro Giulio, terzo sul traguardo ed autore di una grande prestazione. Finiscono ai piede del podio l’altro austriaco Patrick Konrad e il sudafricano Stefan De Bod, mentre l’italiano Marco Frigo ottiene una bellissima settima piazza; completano la top ten il francese Geoffrey Bouchard, il britannico Mark Donovan e lo spagnolo Antonio Pedrero. Ecco l’ordine di arrivo delladelof The ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Loslatengeeftru : RT @CYworldteam: ?????? #CanYaman incontra i ragazzi delle scuole a Margherita di Savoia Giovedì 27 aprile, alle 11:30, appuntamento nell'audi… - Piergiulio58 : Tour of the Alps 2023, Domenico Pozzovivo: 'Non ho una grandissima gamba, conto di ritrovarmi al Giro' - SpazioCicl… - Patri_2404 : RT @CYworldteam: ?????? #CanYaman incontra i ragazzi delle scuole a Margherita di Savoia Giovedì 27 aprile, alle 11:30, appuntamento nell'audi… - SaharS9587428 : RT @CYworldteam: ?????? #CanYaman incontra i ragazzi delle scuole a Margherita di Savoia Giovedì 27 aprile, alle 11:30, appuntamento nell'audi… - Piergiulio58 : Tour of the Alps 2023, la fuga di giornata premia Gregor Mühlberger - Bravissimo Giulio Pellizzari, terzo - SpazioC… -

I Boomdabash annunciano il SUMMER2023 "PARTY SPECIALISTS: i primissimi appuntamenti estivi di una grande festa a cielo aperto. La voglia di divertirsi e scatenarsi è il passepartout con cui i Boomdabash, party specialists d'...... il prossimo 29 agosto , per l'unica data in Friuli Venezia Giulia del suo nuovodal titolo " ... quasi a celebrare gli artisti internazionali che l'hanno ispirata fin da piccola (Rage Against...... inventore del 'Crossed Wheel'; Andreis Jacobs Rigolo (Sanddorn Balance), artista ... Quidam (anche nel film) e nelmondiale di Kooza; gli incantevoli Dmitri Grigorov e Anastasiia Vashchenko (...

I Boomdabash annunciano le date del tour “The Party Specialists” Qui Mesagne

Multi-platinum pop sensation Bebe Rexha releases the infectious stoner anthem “Satellite” featuring rap legend Snoop Dogg just in time for 4/20. Alongside the track, which boasts dreamy disco beats ...Deputy Governor Bernadette Romulo-Puyat and BSP North Luzon Regional Director Noel Malimban visited the city public market on Monday, March 17 to evaluate the online cashless transaction method, ...