Totti | mutuo da 15mila euro al mese per la villa dell' Eur dove vivrà l' ex moglie finché Isabel avrà un lavoro

(Di giovedì 20 aprile 2023) Il conto complessivo che deve sborsare mensilmente Francescosarà molto salato per i prossimi anni. Oltre ai 12.500di mantenimento per i figli, l'ex capitanoa Roma deve...

...ilpagare per i prossimi 20 anni. Continua così la storia della separazione di una delle coppie più amata d'Italia, secondo le anticipazioni del settimanale Oggi : poco tempo fa Francesco...Abbonati per leggere anche Leggi anche "Noemi Bocchi voleva cheversasse a Ilary Blasi 2 mila euro al mese per ogni figlio"...che deve sborsare mensilmente Francescosarà molto salato per i prossimi anni. Oltre ai 12.500 euro di mantenimento per i figli , l'ex capitano della Roma deve infatti pagare ilper la ...

Totti, mutuo da 15mila euro al mese per la villa dell'Eur (dove vivrà l'ex moglie) finché Isabel avrà un lavor ilmessaggero.it

Francesco Totti dovrà versare un assegno mensile di 12.500 euro per il mantenimento dei figli.Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...