Totti-Ilary | la conduttrice si aggiudica la villa dell’Eur ma le costerà 30mila euro al mese

(Di giovedì 20 aprile 2023) Trentamilaal. Tanto costa mantenere lacheBlasi si èta nel primo round della separazione da Francesco. Spese che adesso sarà laa sostenere per la gestione della casa, intestata aall’ex calciatore. Secondo quanto riporta l’edizione romana del Corriere della Sera la proprietà da 1.500 metri quadrati, valore stimato di 18 milioni di, comprende 25 stanze, campi da tennis e da calcetto, un parco, una Spa, due piscine, un sistema di telecamere e anche un macchinario per la separazione automatica della spazzatura. Le spese mensili comprendono le bollette, arrivate a 10milacon i recenti rincari, gli stipendi di governanti giardinieri e addetti alla ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Corriere : Ilary «vince» la mega villa all’Eur. Ma le costerà 30 mila euro al mese - liviofiorillo : RT @rep_roma: Divorzio Totti-Blasi, la villa dell'Eur costerà 30 mila euro al mese a Ilary - SBidimedia : ??Il parere legale dell'esperto di BiDiMedia, avv. Federico Guidoni, sulla separazione Totti-Ilary ?? - VicentePugliaAr : RT @Corriere: Ilary «vince» la mega villa all’Eur. Ma le costerà 30 mila euro al mese - rep_roma : Divorzio Totti-Blasi, la villa dell'Eur costerà 30 mila euro al mese a Ilary -

La mega villa romana dell'Eur è toccata a lei, ma il giudice ha deciso che i costi di gestione non saranno tutti a carico di. PerBlasi si tratta di un duro colpo, poiché contava di ...Ecco perché di Antonella Rossi Divorzio- Blasi: ala villa dell'Eur e 12.500 euro al mese per il mantenimento dei figli di Concetta DesandoEcco perché di Antonella Rossi Divorzio- Blasi: ala villa dell'Eur e 12.500 euro al mese per il mantenimento dei figli di Concetta Desando

Totti-Blasi, Ilary «vince» la mega villa all'Eur. Ma le costerà 30 mila euro al mese Corriere Roma

Il gesto della conduttrice non passa inosservato: è riferito al suo ex marito La querelle giudiziaria tra Ilary Blasi e Francesco Totti sembra non ...La cifra è proporzionata alla grandezza della struttura, di 1.500 metri quadrati; una villa con 25 stanze, piscine, campi da tennis e calcetto, oltre a grandi spazi verdi ...