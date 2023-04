Torta di mele senza impasto | super veloce e buonissima!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di giovedì 20 aprile 2023)di: velocissima eLe torte dinon ci stancano mai, vorremmo provarne sempre di diverse, quello che però a volte ci fa demordere è dover pesare tutti gli ingredienti e poi dover impastare sporcandoci le mani e la cucina. Da oggi cambia tutto, la ricetta di questadi, non ci farà tirare fuori la bilancia e non dovremo impastare proprio nulla, una volta preparati gli ingredienti lasarà praticamente già pronta. Il gusto? Incredibile, non ci resta che provarla!di: Ingredienti una tazza di farina, una tazza di zucchero + un cucchiaio, un cucchiaio di lievito per dolci, 4 ...