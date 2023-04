Torre del Greco: aggredisce il padre, arrestato un 47enne (Di giovedì 20 aprile 2023) per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali Torre del Greco: aggredisce il padre. Martedì pomeriggio gli agenti del Commissariato di Torre del Greco, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti per una segnalazione di lite familiare. I poliziotti sono entrati in uno stabile dove, sul pianerottolo di un appartamento, hanno trovato un uomo che ha riferito di aver litigato con il padre; quest’ultimo ha poi avvicinato gli operatori e ha raccontato che, come già accaduto in precedenti occasioni, suo figlio lo aveva aggredito con una statuetta ferendolo alla testa. Un 47enne Torrese con precedenti di polizia è finito in manette per maltrattamenti in famiglia e ... Leggi su puntomagazine (Di giovedì 20 aprile 2023) per maltrattamenti in famiglia e lesioni personalidelil. Martedì pomeriggio gli agenti del Commissariato didel, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti per una segnalazione di lite familiare. I poliziotti sono entrati in uno stabile dove, sul pianerottolo di un appartamento, hanno trovato un uomo che ha riferito di aver litigato con il; quest’ultimo ha poi avvicinato gli operatori e ha raccontato che, come già accaduto in precedenti occasioni, suo figlio lo aveva aggredito con una statuetta ferendolo alla testa. Unse con precedenti di polizia è finito in manette per maltrattamenti in famiglia e ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gspazianitesta : Con i soldi dei contribuenti, in prima serata, la Rai ha esaltato l'occupazione illegale di un immobile (reato 'pun… - JamesLucasIT : Il tramonto del Sole in un anno 'Un lavoro lungo un anno e che da tanto avevo in progetto. Dodici foto, stesso pos… - valfabbrini : RT @CavalloTorre: Putin apparve per la prima volta in tv, nel 2000: «La voce aveva una particolarità: pareva sempre a un passo dal diventar… - marzo7paolo : RT @CavalloTorre: Putin apparve per la prima volta in tv, nel 2000: «La voce aveva una particolarità: pareva sempre a un passo dal diventar… - marzo7paolo : RT @CavalloTorre: Puoi dire che sei gay o lesbica. Però non puoi dirlo senza chiarire che è una cosa che non va bene. Dovresti dire: sono l… -