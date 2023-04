Tornano i RIP per Yasin Cengiz morto | solite bufale sul giovane

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 20 aprile 2023) Da alcune ore a questa parte stanno girando nuovamente indiscrezioni relative a. Fioccano i RIP che ritraggono il ragazzo di origini turche (almeno così fanno sapere sui social), con tanto di reel fatti circolare su Facebook ed Instagram. Una questione da valutare con grande attenzione, se non altro perché i suoi balletti girano tantissimo anche qui in Italia. Non è un caso che i filmati che lo ritraggono facciano sempre registrare valori importanti in termini di visualizzazioni, nonostante siano monotematici e, a conti fatti, nessuno ha mai ascoltato la sua voce. Riappaiono i RIP per: focuse sulle nuoveche investono il personaggio social Seconda bufala nel giro di poche settimane su questo personaggio, considerando ...