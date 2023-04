Torino, Vagnati è già al lavoro per il dopo Schuurs: i dettagli (Di giovedì 20 aprile 2023) Davide Vagnati, direttore sportivo del Torino, è già al lavoro su vari profili per essere pronto in caso di cessione di Schuurs Davide Vagnati, direttore sportivo del Torino, è già al lavoro su vari profili per essere pronto in caso di una cessione del difensore Schuurs nel prossimo mercato estivo. Ecco le indiscrezioni di mercato riportate dal quotidiano La Stampa. Un viaggio di lavoro con destinazione difesa: Turchia. Davide Vagnati si è già tuffato nelle fatiche del prossimo calciomercato che per il Torino rischia di diventare un tour de force tra calciatori a fine contratto, quelli che andranno in scadenza e quelli che se ne possono andare per esigenze di bilancio . Oggi l’attenzione è tutta, ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 20 aprile 2023) Davide, direttore sportivo del, è già alsu vari profili per essere pronto in caso di cessione diDavide, direttore sportivo del, è già alsu vari profili per essere pronto in caso di una cessione del difensorenel prossimo mercato estivo. Ecco le indiscrezioni di mercato riportate dal quotidiano La Stampa. Un viaggio dicon destinazione difesa: Turchia. Davidesi è già tuffato nelle fatiche del prossimo calciomercato che per ilrischia di diventare un tour de force tra calciatori a fine contratto, quelli che andranno in scadenza e quelli che se ne possono andare per esigenze di bilancio . Oggi l’attenzione è tutta, ...

