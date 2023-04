Torino, sospiro di sollievo per Ricci (Di giovedì 20 aprile 2023) Il Torino può tirare un sospiro di sollievo per quanto riguarda le condizioni di Samuele Ricci: gli esami effettuati dal centrocampista,... Leggi su calciomercato (Di giovedì 20 aprile 2023) Ilpuò tirare undiper quanto riguarda le condizioni di Samuele: gli esami effettuati dal centrocampista,...

Torino, sospiro di sollievo per un attaccante Commenta per primo Il Torino può tirare un sospiro di sollievo: il problema muscolare accusato da Pietro Pellegri nel riscaldamento della partita contro la Salernitana non è grave e il centrocampista potrà essere a ... Torino, infortunio Ricci: per l'ex Empoli escluse lesioni. Il centrocampista punta la Lazio Tanta paura e poi un grande sospiro di sollievo in casa Torino per le condizioni di Samuele Ricci . Il centrocampista ex Empoli aveva fatto preoccupare in primis Juric quando è uscito malconcio nella partita di domenica scorsa ... Pellegri, è rientrato l'allarme. Contro la Lazio ci sarà Altro sospiro di sollievo in casa Toro, dopo che l'infortunio di Ricci è stato ritenuto di lieve entità, anche Pellegri è sulla via del recupero per la ...