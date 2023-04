Torino, per 20 anni botte e soprusi a moglie e figli: non farà un giorno di carcere (Di giovedì 20 aprile 2023) Il 56enne originario dello Sri Lanka è stato condannato per maltrattamenti nei confronti della famiglia. Il Tribunale di Torino lo ha condannato a tre anni che sconterà facendo lavori socialmente utili Leggi su ilgiornale (Di giovedì 20 aprile 2023) Il 56enne originario dello Sri Lanka è stato condannato per maltrattamenti nei confronti della famiglia. Il Tribunale dilo ha condannato a treche sconterà facendo lavori socialmente utili

