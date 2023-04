Torino, nella cooperativa agricola che produce energia dagli scarti degli allevamenti: “11mila tonnellate di CO2 sottratte all’ambiente” (Di giovedì 20 aprile 2023) La cooperativa agricola Speranza di Candiolo (Torino) negli ultimi anni è diventata un vero e proprio laboratorio per la produzione di energia dai reflui zootecnici e dagli scarti agricoli. La coop, attiva dal 1974 come “agri-macelleria”, riunisce otto aziende agricole e conta tre impianti per la produzione rispettivamente di energia elettrica, termica e biometano liquido per autotrazione. L’ultimo impianto, quello per la produzione di biocarburante, è stato avviato nel 2018 grazie agli incentivi stanziati con il decreto “biometano” ed è il primo in Italia. “Il biometano liquido si può prendere qui da noi, oppure a Marsiglia – spiega Serena Vanzetti, agronoma 29enne che ha preso le redini dell’azienda di famiglia – Abbiamo stretto una partnership con il gruppo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 20 aprile 2023) LaSperanza di Candiolo () negli ultimi anni è diventata un vero e proprio laboratorio per la produzione didai reflui zootecnici eagricoli. La coop, attiva dal 1974 come “agri-macelleria”, riunisce otto aziende agricole e conta tre impianti per la produzione rispettivamente dielettrica, termica e biometano liquido per autotrazione. L’ultimo impianto, quello per la produzione di biocarburante, è stato avviato nel 2018 grazie agli incentivi stanziati con il decreto “biometano” ed è il primo in Italia. “Il biometano liquido si può prendere qui da noi, oppure a Marsiglia – spiega Serena Vanzetti, agronoma 29enne che ha preso le redini dell’azienda di famiglia – Abbiamo stretto una partnership con il gruppo ...

