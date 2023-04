Tonolo Anmar | “Noi pazienti reumatici perdiamo 24 mln giorni lavoro l’anno”

(Di giovedì 20 aprile 2023) La presidente- Associazione nazionale malati reumatologici, nel suo intervento durante una conferenza sulla diagnosi precoce e l'aderenza alle terapie per le malattie reumatologiche, promossa dalla Sir oggi a Roma: "Investire in diagnosi precoce" Vivere con una malattia reumatologica può essere molto frustrante, tra difficoltà e dolori che rendono difficile lo svolgimento delle attività quotidiane, tra cui andare al. “Secondo uno studio condotto dain collaborazione con la Società italiana di reumatologia (Sir) in Eular, ogni anno iperdono 24 milioni di giornate lavorative. Tutto questo si potrebbe evitare con una diagnosi tempestiva”. Così Silvia, presidente– Associazione nazionale malati reumatologici, nel suo ...

... rimarcano Silvia, presidente Associazione nazionale malati reumatologici () e Roberto Messina, presidente nazionale Senior Anziani. 'Nel post Covid si è registrata una maggiore ...L'artrosi è una malattia che non deve essere sottovaluta e soprattutto deve essere trattata il prima possibile " afferma la presidenteSilvia. " In Different abbiamo cominciato ad usare ...'A tutti i malati - sottolinea la presidente nazionale, Silvia- va assicurato il diritto poter effettuare visite nei tempi termini e nei modi prescritti in ricetta. Finora il Centro di ...

I tempi lunghi per individuare la patologia fanno peggiorare i sintomi e rendono più difficile il recupero. La denuncia della SIR: Troppi pazienti interrompono le cure a causa delle lunghe liste d'att ...