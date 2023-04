Toni stravede | «Dimarco forte | mi piace! Barella è fenomenale»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 20 aprile 2023)sono stati protagonisti di Inter-Benfica con un assist e un gol.analizza i due giocatori nerazzurri e non ha dubbi sulle loro qualità. Le sue parole su Prime Video PROTAGONISTI ? Lucaesalta due giocatori: «L'ottanta per cento del secondo gol è di. Giocatoreche mi piace e che fa tanti assist. A noi attaccanti piacciono giocatori come lui., nel primo tempo era dappertutto. Ha fatto un gol da centravanti, gol fantastico. Mi piace di lui perché sta diventando sempre più bravo in area di rigore. Fa gol importanti da centravanti».