Tolto il -15 alla Juventus | il commento di Allegri | “punti conquistati in campo”

La Juventus e tutti i tifosi bianconeri ritrovano un importante sorriso. Sono stati restituiti al club i 15 punti tolti per il caso plusvalenze, anche se la situazione non è del tutto definitiva e risolta, con il rinvio alla Corte d'Appello Federale per un nuovo giudizio. Intanto non sono mancati i commenti dei diretti interessati: Max Allegri è intervenuto a riguardo ai microfoni di Sky prima del fischio d'inizio tra Juve Sporting, match valido per il ritorno dei quarti di finale di Europa League. "Per noi i punti sono sempre stati 59, l'ho sempre detto. I ragazzi hanno conquistato quei punti sul campo e ora sono visibili. Oggi è stata una giornata particolare, ma i nostri giocatori sono concentrati su quello che devono fare stasera, sapendo le difficoltà della ...

