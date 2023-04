Tiro con l’arco, impresa di Elisa Roner ad Antalya: l’azzurra è in semifinale nel compound (Di giovedì 20 aprile 2023) Nella tappa di Coppa del Mondo 2023 di Tiro con l’arco in corso di svolgimento ad Antalya arriva una grande impresa di Elisa Roner, che raggiunge la semifinale nel compound e sabato alle 13:15 italiane affronterà la colombiana Sara Lopez per un posto in finale. L’atleta italiana, dunque, resta pienamente in corsa per una medaglia dopo aver sconfitto 144-141 l’ucraina Shkliar, 147-146 l’indiana Swami, 141-139 l’arciera di Porto Rico Ramirez Gonzalez e infine la francese Sophie Dodemont 145-143. Niente da fare, invece, per il resto delle azzurre: Irene Franchini e Marcella Tonioli battute al primo turno rispettivamente dall’indiana Chaudahry 147-143 e dall’indonesiana Khoerunisa 146-143. In campo maschile Leonardo Costantino prima batte il statunitense ... Leggi su sportface (Di giovedì 20 aprile 2023) Nella tappa di Coppa del Mondo 2023 diconin corso di svolgimento adarriva una grandedi, che raggiunge lanele sabato alle 13:15 italiane affronterà la colombiana Sara Lopez per un posto in finale. L’atleta italiana, dunque, resta pienamente in corsa per una medaglia dopo aver sconfitto 144-141 l’ucraina Shkliar, 147-146 l’indiana Swami, 141-139 l’arciera di Porto Rico Ramirez Gonzalez e infine la francese Sophie Dodemont 145-143. Niente da fare, invece, per il resto delle azzurre: Irene Franchini e Marcella Tonioli battute al primo turno rispettivamente dall’indiana Chaudahry 147-143 e dall’indonesiana Khoerunisa 146-143. In campo maschile Leonardo Costantino prima batte il statunitense ...

