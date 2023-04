Timothée Chalamet e Martin Scorsese stanno girando qualcosa a New York [FOTO] (Di giovedì 20 aprile 2023) Scorsese e la star di Chiamami col tuo nome sono stati FOTOgrafati insieme al lavoro a New York. Come riportato da diverse agenzie, Timothée Chalamet e Martin Scorsese sono al lavoro insieme a New York probabilmente per girare un nuovo spot (forse del marchio Chanel). I due sono stati FOTOgrafati e filmati nelle ultime ore. Nelle FOTO e nei video vediamo Chalamet vestito con una canottiera bianca e un paio di pantaloni scuri affacciarsi dalla finestra di un appartamento tipicamente newYorkese; dietro di lui fa capolino Scorsese, in una pausa tra una ripresa e l'altra dello spot commerciale. Secondo le voci, lo spot dovrebbe essere realizzato per la fragranza Blue de ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 20 aprile 2023)e la star di Chiamami col tuo nome sono statigrafati insieme al lavoro a New. Come riportato da diverse agenzie,sono al lavoro insieme a Newprobabilmente per girare un nuovo spot (forse del marchio Chanel). I due sono statigrafati e filmati nelle ultime ore. Nellee nei video vediamovestito con una canottiera bianca e un paio di pantaloni scuri affacciarsi dalla finestra di un appartamento tipicamente newese; dietro di lui fa capolino, in una pausa tra una ripresa e l'altra dello spot commerciale. Secondo le voci, lo spot dovrebbe essere realizzato per la fragranza Blue de ...

Perché Timothée Chalamet che mostra la schiena è una lezione (non solo di moda) a tutti