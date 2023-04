‘Ti faccio risparmiare 200mila euro’, falso mediatore raggira Vincent Candela: truffa da mezzo milione di euro (Di giovedì 20 aprile 2023) Vincent Candela, ex centrocampista francese ed ex terzino giallorosso, è rimasto vittima di una truffa da 500mila euro. Un accordo per estinguere il debito con la banca per l’acquisto della villa nella quale vive, gli è costato mezzo milione di euro. Ora nei confronti del truffatore, Marco L., la Procura di Roma ha chiuso le indagini ritenendolo colpevole di truffa ai danni dell’ex calciatore. Il debito di Candela e la proposta di risparmiare 200mila euro Tutto è nato per un debito che Candela aveva con la banca, di 700mila euro, per il pagamento della sua casa. Gli è stato presentato da amici un mediatore che gli ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 20 aprile 2023), ex centrocampista francese ed ex terzino giallorosso, è rimasto vittima di unada 500mila. Un accordo per estinguere il debito con la banca per l’acquisto della villa nella quale vive, gli è costatodi. Ora nei confronti deltore, Marco L., la Procura di Roma ha chiuso le indagini ritenendolo colpevole diai danni dell’ex calciatore. Il debito die la proposta diTutto è nato per un debito cheaveva con la banca, di 700mila, per il pagamento della sua casa. Gli è stato presentato da amici unche gli ...

