«Ti aspettiamo» ha scritto la Vicepresidente del Coni su Instagram Svelando anche il sesso del bebè

Cicogna in volo per Fausto Brizzi e Silvia Salis. Il regista, 54 anni, e la Vicepresidente del Coni, 37, sono in attesa di un figlio: il primo per lei, il secondo per lui, già papà di Penelope Nina, la bimba nata sette anni fa dal matrimonio con l'attrice Claudia Zanella.

