“Ti amo, il tuo Salvo”. Terribile lutto per Totò Schillaci, l’annuncio pieno di dolore per la grave perdita (Di giovedì 20 aprile 2023) Gravissimo lutto per Salvatore detto Totò Schillaci. 58 anni dal quartiere San Giovanni Apostolo, Palermo, ha dato l’annuncio sui social pubblicando una foto e un lunghissimo post per dare la notizia ai suoi follower. L’ex calciatore è rimasto nell’immaginario di tutti noi grazie ai Mondiali del 1990, vinti dalla Germania. Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo Schillaci si è dato alla tv, reality show, politica, film. Oggi l’eroe dei Mondiali ’90 è tornato sui social per un triste annuncio, un gravissimo lutto che lo ha colpito. “Fai buon viaggio mamma. Grazie” si legge sulla sua pagina Instagram. Con queste parole Totò Schillaci ha voluto dare l’ultimo saluto alla madre, Giovanna, morta a 76 anni. Leggi anche: Terribile ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 20 aprile 2023) Gravissimoper Salvatore detto. 58 anni dal quartiere San Giovanni Apostolo, Palermo, ha datosui social pubblicando una foto e un lunghissimo post per dare la notizia ai suoi follower. L’ex calciatore è rimasto nell’immaginario di tutti noi grazie ai Mondiali del 1990, vinti dalla Germania. Dopo aver appeso gli scarpini al chiodosi è dato alla tv, reality show, politica, film. Oggi l’eroe dei Mondiali ’90 è tornato sui social per un triste annuncio, un gravissimoche lo ha colpito. “Fai buon viaggio mamma. Grazie” si legge sulla sua pagina Instagram. Con queste paroleha voluto dare l’ultimo saluto alla madre, Giovanna, morta a 76 anni. Leggi anche:...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... di_renzo65 : @ladytizzi Lasciami il tuo telefono ti chiamo e ci mettiamo d'accordo ??amo una situazione così pronto a soddisfare le tue richieste ?? - GalwayGrll : @moreabouteffe Amo non volevo citare il tuo AHAHHAHAHAHAHHAHA ti prego ahahah, il concetto rimane quello. Troppo bello per essere vero - NinjaSwitchCat : @ultimora_pol Amo, tua sorella è finita in quella vignetta non perché è tua sorella, ma perché il Ministro è tuo co… - goldenelivs : @flwrhoseoki AMO hai fatto del tuo meglio, sii lo stesso fiera di te per favore:(( - dracarys0405 : @Anto_Fiordelisi Amo lascialo non social. Lo dico per il tuo benessere! Non je da retta ai fan ?? -