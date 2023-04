“Ti amo come un pazzo” è il nuovo disco di Mina da venerdì 21 aprile 2023 (Di giovedì 20 aprile 2023) Milano. “Mai dire mai: per farlo comunque dovrebbe averne voglia, magari con accorgimenti innovativi”. Mina è da oltre 40 anni che non si esibisce più dal vivo e suo figlio Massimiliano Pani è stato molto evasivo sull’argomento alla presentazione dell’album di inediti “Ti amo come un pazzo” in uscita venerdì 21 aprile, disponibile nei formati vinile nero classico, vinile in edizione numerata e limitata Crystal, vinile in edizione numerata e limitata di colore azzurro (1000 copie stampate in esclusiva per il Record Store Day), vinile in edizione numerata e limitata con copertina alternativa in edizione limitata e numerata (1000 copie), cd contenente 12 canzoni (due brani in più rispetto ai vinili). «Non ama i gioielli, i potenti: ama la musica e cerca di farla bene, ama leggere, scrivere e, soprattutto, ... Leggi su laprimapagina (Di giovedì 20 aprile 2023) Milano. “Mai dire mai: per farlo comunque dovrebbe averne voglia, magari con accorgimenti innovativi”.è da oltre 40 anni che non si esibisce più dal vivo e suo figlio Massimiliano Pani è stato molto evasivo sull’argomento alla presentazione dell’album di inediti “Ti amoun” in uscita21, disponibile nei formati vinile nero classico, vinile in edizione numerata e limitata Crystal, vinile in edizione numerata e limitata di colore azzurro (1000 copie stampate in esclusiva per il Record Store Day), vinile in edizione numerata e limitata con copertina alternativa in edizione limitata e numerata (1000 copie), cd contenente 12 canzoni (due brani in più rispetto ai vinili). «Non ama i gioielli, i potenti: ama la musica e cerca di farla bene, ama leggere, scrivere e, soprattutto, ...

