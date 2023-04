Thuram | il Barcellona non è convinto | Inter e altre 3 ancora in corsa

Leggi su inter-news

(Di giovedì 20 aprile 2023)lascerà a zero in estate il Borussia Monchengladbach. Il giocatore si sarebbe offerto al, che ad oggi non è proprio convintissimo di prenderlo. Chance dunque per lepretendenti, tra queste l’IN? Marcussarà uno dei pezzi più ambiti del prossimo mercato estivo. Il vicecampione del Mondo lascerà a parametro il Borussia Monchengladbach ed è pronto ad una nuova avventura. Come riferisce il quotidiano spagnolo, “Mundo Deportivo“, il giocatore si è offerto alma ad oggi non gode di grandi consensi. Niente però è da escludere, anche perché in casa bluagrana si cerca un vice Lewandowski. Lepretendenti rimangono comunque tutte in. A partire dall’che in ...